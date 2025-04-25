Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельный участок площадью 200 кв. м в городе Кизляр на улице Строительной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД

Начальная цена торгов составляет 22 650,00 руб. (с учетом НДС).

Участок предназначен под размещение навеса из легкой конструкции под стоянку и обслуживание легковых автомобилей (за исключением автомойки), без права капитального строительства.

Земельный участок расположен в районе с развитой инфраструктурой, хороший пешеходный трафик, рядом остановка общественного транспорта, жилые застройки, объекты общественного питания, продуктовые и хозяйственные магазины.

Договор субаренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru):

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД Фото: предоставлено пресс-службой ОАО РЖД

Подробное описание и фотографии земельного участка размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru):

Дополнительную информацию можно получить по телефону

8 (863)259-00-26.

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ОАО РЖД