В Нижнем Новгороде открыли памятник судостроителю Николаю Жаркову

В Сормовском районе на Юбилейном бульваре торжественно был открыт памятник Николаю Жаркову. Он 34 года руководил судостроительным заводом «Красное Сормово», всего проработав на этом предприятии 57 лет и сохранив его в в сложные 90-е годы. В этот период предприятие начало проектировать и строить новые сухогрузные теплоходы смешанного плавания «река-море» и танкеры высшего класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Красное Сормово» Фото: «Красное Сормово»

«Он без остатка отдавал себя своему призванию, связав почти всю жизнь с заводом “Красное Сормово”. Период его руководства пришелся на смену эпох, однако завод не только выстоял, но и смог организовать новые производства гражданской продукции, освоить строительство новых судов. Знаю, что Николай Сергеевич, даже будучи руководителем, лично участвовал в разработке и производстве судов, вникал во все процессы. Наверное, во многом благодаря такому подходу – титаническим усилиям и грамотным управленческим решениям – предприятию удалось сохранить технологии, конструкторскую, производственную и научную базы, сберечь квалифицированные кадры, продолжать реализовывать значимые социальные программы», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин на открытии памятника.

Спикер заксобрания Евгений Люлин рассказал, что почти 40 лет был знаком с Николаем Жарковым: «С уверенностью могу сказать: это был не просто руководитель, а настоящая легенда нижегородской земли! Он лично испытывал каждую подлодку, проводя тысячи часов под водой. Меня всегда восхищала его забота о простых людях. Он знал каждого рабочего по имени – от начальников цехов до токарей и фрезеровщиков. Для всех он был просто «Сергеич», и в этом была его истинная сила – в потрясающей человечности! Такие руководители навсегда остаются в сердцах людей».

Под руководством Николая Жаркова в Нижнем Новгороде было построено 105 подводных лодок, включая 26 с атомными энергетическими установками, а также 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.

Иван Сергеев