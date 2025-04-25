Подростка осудили за кражу 675 тысяч рублей у участника СВО в Удмуртии

Игринский райсуд поместил 16-летнего ранее судимого жителя п. Игра, похитившего у участника специальной военной операции (СВО) 675 тыс. руб., в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда несовершеннолетний подсудимый, зная о наличии крупной суммы в доме участника СВО, дважды проник в дом и похитил 675 тыс. руб. Он потратил их на покупку двух автомобилей: «ВАЗ-2115» за 65 тыс. руб. и «ВАЗ- 2112» – за 95 тыс. руб., позже проданный за 20 тыс. руб. Также были приобретены жидкости для электронных испарителей на 60 тыс. руб., телефон, колонка, повербанк, серебряная цепочка и внутриигровая валюта в игре на 150 тыс. руб.

Подростка признали виновным в краже (ст. 158 УК РФ) и назначили один год и три месяца тюремного заключения условно с испытательным сроком один год и три месяца. Однако несовершеннолетнего освободили от назначенного наказания и поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до восемнадцати лет (на основании ст. 92 УК РФ).