Ярославский глэмпинг пострадал от пожара

В Ярославской области на Ульковском острове в Горьковском водохранилище от пожара пострадал глэмпинг «Остров». О произошедшем «Ъ-Ярославль» рассказал представитель глэмпинга.

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Пожар произошел еще 13 апреля. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Как рассказали «Ъ-Ярославль» в глэмпинге, у сторожа загорелась портативная газовая горелка в деревянном доме в тот момент, когда он отлучился. Потушить вовремя огонь не удалось.

«Он пытался потушить, не смог, к сожалению, поэтому сгорела наша центральная часть. Там были складские помещения, веранды для гостей, кухонная зона. Восстановительные работы планируем начать в мае, так как сейчас мы готовим план постройки, расчистки. Немножко времени нужно, чтобы все посчитать, найти на это финансы»,— рассказали в глэмпинге.

К моменту прибытия МЧС пожар был полностью потушен силами сотрудников глэмпинга. Представительница глэмпинга отметила, что снег и сырая погода не позволили пожару распространиться еще больше.

Обычно глэмпинг работает все лето, однако из-за ЧП старт сезона отложат. Скорее всего, он возобновит работу в конце июня, однако о конкретных датах пообещали сообщить позже. План мероприятий также будет скорректирован: события, запланированные на июнь, отменят. Готовность помочь в восстановлении места отдыха уже проявили гости глэмпинга, работающего шестой год.

Алла Чижова