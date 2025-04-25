Краснодар оказался одним из городов с наибольшим числом нарушений под камерами

Аналитики сервиса 2ГИС изучили свыше 300 млн поездок с навигацией, совершенных в течение 2024 года в 16 крупнейших городах России, и составили рейтинг населенных пунктов по числу поездок без нарушений под камерами. Согласно итогам анализа, самыми дисциплинированными признаны автомобилисты Самары, Красноярска и Омска, а чаще остальных нарушают режим в Москве, Волгограде и Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации 2ГИС, в целом большинство поездок по крупнейшим городам России проходят без превышения скорости в зоне действия камер. Минимальный показатель нарушений зафиксирован в Самаре — только 0,17% поездок сопровождались превышением. За ней следуют Красноярск (0,35%), Омск (0,36%), Нижний Новгород (0,40%) и Ростов-на-Дону (0,46%). В Москве, напротив, превышения происходят в 1,1% поездок, в Волгограде — в 1,01%, Екатеринбурге — 0,95%, Краснодаре — 0,93%, а в Казани — 0,80%.

Краснодар занял 13-е место в рейтинге, уступив по уровню нарушений только столицам и крупнейшим центрам. В городе превышения чаще всего происходят на Ростовском шоссе, особенно в районе ТЦ «Красная площадь» — на одну камеру в этой локации приходится порядка 8% всех превышений в городе. Если бы за каждый случай был назначен штраф, совокупная сумма взысканий превысила бы 4 млн руб.

Вячеслав Рыжков