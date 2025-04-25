Компания из Санкт-Петербурга займется авиаперевозкой нижегородских больных

АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, Санкт-Петербург) получит 36,8 млн руб. за оказание услуг по доставке больных для нижегородского центра медицины катастроф. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта на 185 летных часов составляла 48,8 млн руб. Информация о проведении конкурса была размещена в начале апреля. Срок предоставления услуг по контракту — до конца 2025 года. На участие в конкурсе поступило две заявки.

НССА предложила меньшую цену, снизив ее по сравнению с начальной на 12 млн руб. Второй участник, название которого на сайте госзакупок не указано, был готов отработать контракт за 37,1 млн руб.

Анастасия Титова