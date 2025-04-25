По делу о подкупе задержан директор новосибирской теплоснабжающей организации

В Новосибирской области правоохранители задержали руководителя теплоснабжающей организации Искитима. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает региональное УФСБ.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела при реализации нацпроекта «Экология» получил более 700 тыс. руб. от директора одной из местных организаций. За эту сумму, считают правоохранители, он подписал фиктивные договора на оказание услуг по хранению и утилизации твердых бытовых отходов.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, подкуп передал руководитель ООО «Прогресс» Сергей Дериглазов. В отношении него расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова