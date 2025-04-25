Власти Ростова утвердили список необходимых вещей на случай ЧС

В Ростове утвердили список вещей, необходимых в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из документа следует, что город организует резерв, состоящий из продуктов питания, средств индивидуальной защиты, транспорта и вещевого имущества. План организации пунктов предполагает наличие 150 индивидуальных рационов питания и 375 литров питьевой бутилированной воды, при расчете питьевой воды на 2,5 л. в сутки на человека и пищи на 50 человек с размещением не более трех суток.

В вещевой список вошли комплекты подушек, постельного белья, одеял, матрасов, полотенец и металлических или складных кроватей в количестве 100 штук. Пункты на случай ЧС также должны вмещать 50 стульев, 25 столов и 150 комплектов пластиковой одноразовой посуды.

На случай происшествий, согласно документу, также предусмотрен транспорт: самосвал, автобус большой вместимости и две «Газели». В перечне, кроме того, указаны электростанции различной мощности, палатки, костюмы комбинированный защитный, дозиметры, противогазы и лопаты различного типа.

Константин Соловьев