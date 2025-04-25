Продажи новых автомобилей на Северном Кавказе упали на 35%

Продажи новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за январь-март 2025 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на информационно-аналитическое агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За первый квартал 2025 года в регионах Северного Кавказа реализовано 12 962 новых машины, тогда как годом ранее этот показатель составлял 20 208 автомобилей. При этом рынок подержанных автомобилей за первые три месяца текущего года продемонстрировал незначительный подъем.

Лидирующую позицию по объему продаж в СКФО удерживает марка LADA, которую выбрали 7 766 покупателей. Однако даже популярность отечественного бренда не смогла предотвратить снижение объема его продаж на 18,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Николай Аксенов