Никита Белых выпустил авторский бренд одежды

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых создал именной бренд одежды и аксессуаров. Как сообщает портал «Свой Кировский.РФ» со ссылкой на личный источник, линейка одежды выпущена под наименованием uNBroken, где NB — инициалы господина Белых, а unbroken в переводе с английского означает “несломленный”.

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В рамках авторского мерча представлены худи, футболки, докеры, бейсболки, к выпуску готовятся значки. На всех изделиях изображен белый кит. По информации издания, он олицетворяет любимое произведение Никиты Белых «Моби Дик или Белый кит» Германа Мелвилла, а также напоминает о школьном прозвище экс-губернатора.

Отмечается, что элементы лимитированной коллекции приобрести нельзя — она выпущена в качестве подарков для друзей и партнеров.

Никита Белых избран депутатом заксобрания Пермской области в начале 2000-х, в 2009-м назначен губернатором соседней — Кировской области. 24 июня 2016 года господина Белых задержали с поличным при получении взятки в размере €200 тыс. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн руб., а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Свою вину Никита Белых не признал. Отбывал срок в ИК-5 под Рязанью.

В июне 2024-го господин Белых вышел на свободу и вернулся в Пермь. В августе стало известно, что бывший политик трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» в качестве заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.