ООО «СтаврпопольАгроСоюз» оказалось в рейтинге по объему сельхозземель в России

Ставропольская компания «СтаврпопольАгроСоюз» поднялась с 66-го на 57-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель России, увеличив свой земельный банк со 102 до 110 тыс. га. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на консалтинговую компанию BEFL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в список вошли 75 компаний с совокупным земельным фондом 19 млн га, что на 0,5 млн га превышает прошлогодний показатель. Первую десятку рейтинга возглавил агрохолдинг «Мираторг», владеющий 1,3 млн га. На втором месте расположился южный «Агрокомплекс им. Ткачева» с фондом 1,2 млн га, замыкает тройку лидеров «Продимекс» с 900 тыс. га земель.

Земельный банк первой десятки составил 7,7 млн га или 41% от общего объема земель в рейтинге. За год площади топ-10 компаний увеличились на 699 тыс. га, что в 4,5 раза превышает прирост, зафиксированный годом ранее.

Восьмую позицию занял дебютант списка – южный «Агрохолдинг Степь» с 578 тыс. га сельхозугодий. Кубанская группа компаний «Прогресс Агро» расположилась на 37-й строке с показателем 175 тыс. га.

Лидерами по наращиванию земельного фонда стали «Агрокомплекс им. Ткачева» и ГК «Прогресс Агро», увеличившие свои площади на 104 и 41 тыс. га соответственно.

Николай Аксенов