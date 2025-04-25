В Ярославской области появится молодежный парламент

В Ярославской области планируют создать молодежный парламент, в который войдут 58 членов в возрасте от 16 до 35 лет. Соответствующий проект закона внесли депутаты в облдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Проектом закона предусматривается, что Молодежный парламент является консультативным и совещательным органом по подготовке и анализу нормативных правовых актов Ярославской области, затрагивающих права и законные интересы молодежи»,— говорится в пояснительной записке.

46 членов парламента включаются в состав по предложению органов местного самоуправления, еще 12 — по предложению фракций политических партий, представленных в облдуме. Работать молодежный парламент будет при облдуме. В полномочия органа входят, в том числе, разработка и обсуждение проектов законов, затрагивающих права и законные интересы молодежи, а также внесение предложений.

«Принятие проекта закона будет способствовать развитию молодежного парламентаризма на территории Ярославской области. Молодежный парламент не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах»,— уточняется в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Алла Чижова