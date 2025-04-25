Глава Саратова сообщил о принятии на заседании думы важных для города решений

В ходе заседания Саратовской гордумы сегодня, 25 апреля, участники приняли ряд важных для областного центра решений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Саратова Михаил Исаев.

Так, по словам господина Исаева, предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета на 258,2 млн руб. за счет налога на имущество физлиц (96,1 млн руб.), налога на доходы физлиц (45,8 млн руб.), транспортного налога (44,8 млн руб.), госпошлины (43,6 млн руб.), акцизов на нефтепродукты (17,2 млн руб.) и доходов от перечисления части прибыли в сумме 6,2 млн руб. Глава Саратова отметил: на 1,5 млрд руб. предлагается увеличить доходы и расходы бюджета. Речь идет, в частности, об обновлении наземного электрического транспорта на сумму около 1,4 млрд руб.

Михаил Исаев напомнил, что реализация указанного проекта осуществляется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Также глава Саратова подчеркнул: на собственные средства предложено увеличить бюджетные ассигнования на выплату зарплаты МБУ (100 млн руб.), проведение культурно-массовых мероприятий (3,6 млн руб.), благоустройство Славянской площади (30,1 млн руб.), реконструкцию фонтана на Ильинской площади (20 млн руб.), ремонт спецтехники (31,5 млн руб.), единовременные выплаты подписавшим контракт военным (60 млн руб.), покупку и установку муниципальной системы оповещения населения (30 млн руб.).

Павел Фролов