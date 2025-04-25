Дело экс-ректора Института развития образования Башкирии направили в суд

Бывшего ректора Института развития образования (ИРО) Башкирии Азата Янгирова обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Экс-руководитель ИРО вину не признал. Прокуратура Кировского района Уфы направила уголовное дело в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, будучи в должности руководителя института с июня 2020 по июль 2023 года, Азат Янгиров получал лично или через посредника взятки от семи сотрудников. В качестве основания для денежного вознаграждения указаны покровительство, игнорирование потенциальных нарушений на службе, а также включение в поощрительные списки на получение премий и дополнительных выплат.

Суммы взяток варьируются от 15 тыс. до 33 тыс. руб. с каждого из семи подчиненных. Всего за этот период Азат Янгиров получил почти 2 млн руб. Посредник и сотрудники института, которые давали взятки, по делу не проходят, так как сами сообщили о преступлении в полицию.