Севкавказстат: самая высокая зарплата на Ставрополье — 83 тысячи рублей

Севкавказстат опубликовал актуальные данные о заработной плате жителей Ставропольского края за первые два месяца 2025 года. Лидерами по уровню дохода стали финансовая и страховая деятельность 83 603 руб., сообщают аналитики ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование касается номинальной начисленной зарплаты — суммы, которую сотрудник получает согласно трудовому договору.

По информации ведомства, наименьшие доходы зафиксированы у специалистов в сфере административной деятельности и сопутствующих услуг — 38 123 руб. Также в числе низкооплачиваемых отраслей оказались гостиничный бизнес и общепит (39 408 руб.), рыболовство и рыбоводство (42 510 руб.), культура и спорт (42 912 руб.), образование (44 440 руб.), операции с недвижимостью (46 116 руб.), а также водоснабжение и утилизация отходов (49 724 руб.).

Несколько выше оплачивается труд в оптовой и розничной торговле (50 617 руб.), сельском хозяйстве (51 767 руб.), здравоохранении (56 641 руб.) и транспортной сфере (58 627 руб.).

Информационные технологии и связь (74 359 руб.), строительство (69 168 руб.), профессиональная и научная деятельность (67 736 руб.). Также высокие показатели демонстрируют добывающая промышленность (66 697 руб.), обрабатывающие производства (65 670 руб.) и энергетический сектор (65 010 руб.). Госслужащие и военные в среднем получают 60 333 руб.

Для сравнения, согласно предыдущим исследованиям, еще 12 лет назад средняя зарплата в регионе составляла около 13 тыс. руб.

Николай Аксенов