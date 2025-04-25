При участии ММК юные таланты стали призерами конкурса «Инженерные кадры России»

На ХI Всероссийском профориентационном конкурсе «Инженерные кадры России» (ИКаР), состоявшемся в Челябинске, сразу несколько детских образовательных учреждений Магнитогорска заняли призовые места. ММК оказывает лучшим юным умам города и всего региона всестороннюю поддержку – от прямого финансирования до организации участия в интеллектуальных соревнованиях, таких как ИКаР.



В этом году финал конкурса объединил более 650 ребят в составе 181 команды из 47 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В течение двух дней команды юных инженеров вместе с тренерами представляли проекты жюри и проходили конкурсные испытания в области робототехники. Победители и призеры конкурса определялись в 8 основных номинациях и подкатегориях, где оценивались оформление и сложность проектов, уровень защиты работ.

Внимательно наблюдали за конкурсантами и потенциальные будущие работодатели - представители промышленных партнеров команд. Среди них директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов. «Такие конкурсы, как и ИКаР очень полезны, ведь работодатели сейчас остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые обеспечивают высокое качество продукции. Говоря сухим языком инженеров, профориентация для нас – прошедший полевые испытания механизм привлечения кадров. На практике же – это ежедневная работа, в том числе факультативная для многих специалистов ММК. Речь идёт об экскурсиях, лекциях, творческих встречах», - отметил он.

По его словам, компания ведёт таланты буквально с детского сада и до окончания учебы в вузах или колледжах. Это подразумевает обеспечение участия в школьных олимпиадах, чемпионатах рабочих профессий (таких как «Ворлдскиллс»), организацию практики и выплату индивидуальных стипендий талантливым детям, например, в рамках благотворительной программы председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Учебным профессиональным учреждениям и образовательным центрам предприятие помогает с материально-техническим оснащением.

Команда одного из таких магнитогорских центров – среди призёров ИКаР-2025. Ребята из «IT-куба» с проектом конструктора дронов взяли бронзу в номинации «ИКаР-БАС» в категории «Взаимодействие с предприятием». А победили здесь молодые инженеры из команды «Седьмое небо» (Магнитогорский городской многопрофильный колледж). Партнёром этих команд выступил запущенный при поддержке ММК образовательный проект «Реактивная лаборатория». Отметились подопечные комбината и в номинации «ИКаР-ДЕБЮТ» - школьный робототехнический клуб «Атлант» завоевал серебро за оформление проекта.

С 2019 года технологический конкурс «ИКаР», ориентированный на раннюю профориентацию детей, входит в федеральный рекомендательный перечень олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ. Благодаря этому призовое место в финале приносит участникам дополнительные баллы к ЕГЭ в ряде вузов России.

ПАО «ММК»