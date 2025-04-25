Треть нижегородских работников боятся конкуренции с искусственным интеллектом

В Нижегородской области 32% опрошенных сотрудников компаний и соискателей из опасаются, что их могут остаться без работы из—а внедрения искусственного интеллекта. Такие данные в ходе собственного исследования получило рекрутинговое агентство HeadHunter (hh.ru).

Аналитики hh.ru опросили более 2,5 тыс. сотрудников нижегородских компаний и соискателей, чтобы выяснить их отношение к внедрению искусственного интеллекта на рабочем месте. По результатам опроса выяснилось, что 23% боятся, что роботизация приведет к увольнениям. Еще 9% респондентов считают, что внедрение ИИ невозможно в их профессии, а 6% не смогли сформулировать свою позицию.

Готовы принять внедрение ИИ на рабочем месте 62% опрошенных: 26% считают, что это шаг к более эффективной работе и экономии времени, 36% поддерживают внедрение, но подчеркивают важность сохранения рабочих мест.

Исследование показало, что профессия влияет на восприятие искусственного интеллекта. Более 40% управленцев, юристов, маркетологов и IT-специалистов выступают «за» технологии. В строительстве, туризме и других прикладных сферах доля поддержки — около 34–37%. Среди тех, кто опасается внедрения ИИ – представители IT и закупок Более 13% из них считают, что новые технологии создадут для них новые проблемы вместо решения старых.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что ИИ — это не альтернатива человеческому труду, а инструмент, который позволит выполнять различные задачи более быстро и эффективно.

Анастасия Титова