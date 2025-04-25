Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 25 апреля

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) состоятся сегодня, 25 апреля, в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Учения запланированы трижды: в период с 11:00 по 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 по 23:00. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Также будут выполнены практические стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева