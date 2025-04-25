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В Ставрополе 15% компаний готовы трудоустроить людей с судимостью

Ставропольские компании на фоне кадрового дефицита увеличивают найм сотрудников с судимостью.15% работодателей готовы трудоустраивать таких специалистов, а в 8% организациях они уже работают, сообщает агентство SuperJob.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих»,— говорится в сообщении.

Количество компаний, открытых к трудоустройству бывших заключенных, растет ежегодно, сообщили специалисты агентства.

Николай Аксенов

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