ВТБ отчитался о результатах первого квартала по МСФО лучше прогнозов аналитиков

Чистая прибыль банка ВТБ (MOEX: VTBR) составила 141,2 млрд руб., что на 15,4% превосходит показатель первого квартала прошлого года и совсем немного не дотягивает до рекордного результата первого квартала 2023 года — 146,7 млрд руб. При этом по консенсус-прогнозу аналитиков БКС МИ, ожидалось сокращение чистой прибыли до 78 млрд руб. (на 36% год к году и на 56% квартал к кварталу).

По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, заработанная прибыль 141,2 млрд руб. соответствует возврату на капитал 20,9%. «Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающегося давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами»,— рассказал он. По его словам, в соответствии с планами банка сокращался кредитный портфель в розничном сегменте, наращивая при этом кредитование юридических лиц. «По сравнению с уровнями конца прошлого года мы добились увеличения показателей достаточности капитала — как на групповом, так и на индивидуальном уровне»,— заявил Дмитрий Пьянов.

Вчера глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в понедельник, 28 апреля, пройдет наблюдательный совет банка, на котором будет решаться вопрос о рекомендациях собранию акционеров по поводу дивидендов за 2024 год. При этом он дал понять, что от решения наблюдательного совета ВТБ по этому вопросу можно ждать сюрприза. Дмитрий Пьянов отказался уточнить планы банка по дивидендной политике, предложив дождаться понедельника.

Стоит отметить, что показатели чистого процентного и комиссионного дохода оказались близки к прогнозу аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, чистый процентный доход банка должен был составить 46,9 млрд руб. (снижение показателя на 70% по сравнению с первым кварталом 2024 года и на 28% по сравнению с предыдущим кварталом), а чистый комиссионный доход — 83,2 млрд руб. (на 61% выше, чем годом ранее, и на 1% выше, чем в прошлом квартале). Вместе с тем, по данным ВТБ, чистый процентный доход оказался на уровне 52,6 млрд руб., что ниже показателя первого квартала 2024 года на 65,8%. В то же время чистые комиссионные доходы оказались ниже консенсус-прогноза и составили 72,7 млрд руб., увеличившись на 40,6% год к году. «В том числе благодаря позитивному эффекту от форексных трансакций и трансакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей»,— отметили в банке.