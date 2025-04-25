В Саратове власти представили проект школы в сквере «Территория детства»

На заседании правительства Саратовской области представили проект новой школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова. Главный архитектор региона Анастасия Пузанова показала планы здания, которое будет построено на заброшенном участке сквера «Территория детства».

Школа будет состоять из разноуровневых зданий с крытыми переходами, лестницами и лифтами. В комплекс войдут спортивный стадион, детские и спортивные площадки с тренажерами, крытый бассейн и амфитеатр. Внутри здания разместят 60 учебных кабинетов, столовую, два спортзала, читальный и актовый залы, а также музей участников СВО.

Заместитель главы Саратова по социальной сфере Александр Блатман подчеркнул, что этот проект важен для жителей Ленинского района, где остро не хватает учебных мест. Заместитель главы по городскому хозяйству Максим Сиденко добавил, что останки сквера будут благоустроены с учетом потребностей местных жителей.

Никита Маркелов