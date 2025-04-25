В Сарапуле установят макет самолета «Илья Муромец» с 32-метровыми крыльями

На сарапульской набережной планируют установить полноразмерный макет тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец», длина крыльев которого составит 32 м, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Модель установят до конца 2025-го. Ее приурочат к 105-летию гражданской авиации.

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«Именно такой самолет 105 лет назад совершил один из первых в стране пассажирских рейсов — из Сарапула в Екатеринбург. Его полноразмерный макет благодаря инициативе сарапульских предпринимателей установим на набережной Камы»,— написал глава региона.

Генеральный директор Сарапульского электромеханического завода Игорь Билоус рассказал о параметрах объекта. «Ангар, в котором он (макет самолета. — "Ъ-Удмуртия") будет экспонироваться, составит 24 на 48 м. Сам самолет будет 18 на 32-33 м. Плюс-минус 1 м "гуляет", потому что мы восстанавливаем именно ту модификацию, которая осуществляла полет»,— добавил он.

По данным библиотечной системы Сарапула, первый полет в истории гражданской авиации РФ состоялся в сентябре 1920-го по направлению Сарапул—Екатеринбург. Кроме того, в городе на Каме построил первый советский гражданский самолет — триплан «КОМТА». В Сарапул дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» был переброшен из Липецка в сентябре 1919-го в связи с военной угрозой. Полет Сарапул—Екатеринбург совершил летчик Алексей Панкратьев.