Дума Ставрополья определила уход за детьми до 3 лет как социальную услугу

Депутаты Думы Ставропольского края внесли изменения в региональный закон о предоставлении социальных услуг, добавив кратковременный присмотр и уход за детьми до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нововведение является одной из мер поддержки студенческих, молодых и многодетных семей, направленной на повышение рождаемости в регионе.

«Важная социальная услуга направлена на оказание помощи родителям по присмотру за детьми во время обучения в профессиональном образовательном учреждении, посещения медицинских и социальных организаций»,— отметил председатель Думы Ставрополья Николай Великдань.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров информировал о планах региона ввести с 2025 года комплекс мер поддержки матерей с детьми. На реализацию этой программы планируется выделить более 1,5 млрд руб. в течение трех лет.

Николай Аксенов