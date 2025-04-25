Назначен главврач Оренбургской областной клинической инфекционной больницы

На должность главного врача Оренбургской областной клинической инфекционной больницы с 24 апреля назначен Рауф Тухватулин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, Рауф Тухватулин окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико-профилактическое дело» в 2008 году и начал работать в Оренбургском Центре профилактики и борьбы со СПИД врачом-эпидемиологом отделения профилактики внутрибольничных инфекций.

С 1 мая 2020 года он занимал должность заместителя главврача по эпидемиологической работе в Оренбургской областной клинической инфекционной больнице.

Руфия Кутляева