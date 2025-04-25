Ярославских диких животных вакцинируют от бешенства

В лесах Ярославской области охотинспекторы разложат 300 тыс. доз вакцины «Оралрабивак», предназначенной для профилактики бешенства у диких животных. Об этом сообщили в правительстве области.

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Капсулы с вакциной помещены в съедобные для диких животных брикеты. Сама вакцина безопасна для животных и не вызывает негативных последствий даже при поедании нескольких доз одновременно. Она распространяется в охотугодьях в первую очередь для лисиц и енотовидных собак, которые особо уязвимы к заражению бешенством. Также вакцину потребляют барсуки, хори, куницы, норки, ежи и волки,

«Необходимый объем вакцины уже поступил, и специалисты приступили к ее раскладке в основных местах обитания и на пути передвижения диких животных. Особое внимание уделяется местам, где находятся норы, и прилегающим к населенным пунктам территориям»,— прокомментировал начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства лесного хозяйства и природопользования Владимир Сафонов.

Вакцинация проводится весной-летом, а также осенью. Препарат дает иммунитет к вирусу на срок до 12 месяцев.

Алла Чижова