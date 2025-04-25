В Астрахани ИП пойдет под суд за мошенничество по нацпроекту

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местного индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, в 2022 году фигурантка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обманным путем получила из регионального бюджета грант на 360 тыс. руб. на развитие студии флористики. С сентября того же года по декабрь следующего ИП передавала сотрудникам министерства экономического развития Астраханской области документы с ложными данными о функционировании своего бизнеса.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантка добровольно возместила нанесенный бюджету региона ущерб.

Павел Фролов