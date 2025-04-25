В Орске суд вынес приговор жительнице, которая применила насилие в отношении судебного пристава

Ленинский районный суд Орска признал виновной местную жительницу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале подсудимая находилась в здании суда. «Сотрудник ФССП, следящий за порядком, принял меры для пресечения противоправного поведения супруга обвиняемой, а в этот момент подсудимая нанесла правоохранителю несколько ударов ногой по туловищу».

Суд назначил жительнице наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 2 дня с удержанием 15% заработка в доход государства.

Руфия Кутляева