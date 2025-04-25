Выходные в Башкирии прогнозируются дождливыми

В Башкирии 26 апреля прогнозируются кратковременные дожди, днем гроза, сообщает Башгидрометцентр. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Ожидаемая температура ночью — +7°... +12°, днем — +18°... +23°.

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27 апреля ночью местами, а также днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, днем при грозе могут быть порывы до сильного. Температура ночью может быть +5°... +10 °, днем — +12°... +23°, в северных районах — +12°... +17°.

Майя Иванова