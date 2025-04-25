Донские компании будут поставлять в Марокко муку и цельнозерновую крупу

Компании из Ростовской области будут поставлять в Марокко муку и цельнозерновую муру. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках 17-й Международной сельскохозяйственной выставки «СИАМ 2025», сообщили в пресс-службе донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Регион на выставке, которая проходит в марокканском Мекнесе, представляет коллективная экспозиция, сформированная из 25 ведущих предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ольги Горбаневой, делегаты уже провели порядка 50 встреч с представителями крупнейших компаний, в ходе некоторых переговоров уже были заключены контракты и достигнуты предварительные договоренности.

К примеру, ООО «Янина» подписала соглашение о намерениях сотрудничества с марокканскими компаниями на поставку булгура, а предприятие «Диона» договорилось о поставках муки.

«Перспективные направления экспортного сотрудничества Ростовской области с Марокко — пшеница и зернобобовые, а также масло растительное, мучные кондитерские изделия, остатки от производства крахмала, молочные продукты, говядина, изделия из домашней птицы, продукция „халяль“», — приводят слова госпожи Горбаневой в сообщении.

Константин Соловьев