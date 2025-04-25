В Перми проводят проверку по факту падения ребенка с ДЦП из окна

Следователи Дзержинского района СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту падения десятилетней девочки из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным «В курсе. Пермь», у ребенка был поставлен диагноз ДЦП. Инцидент произошел в микрорайоне Парковый на ул. Подлесной.

По предварительным данным, утром 23 апреля несовершеннолетняя выглянула в окно и выпала из него с четвертого этажа. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СК.

По информации «В курсе. Пермь», девочку под окнами жилого дома по ул. Подлесной обнаружила ее мать. У ребенка была I группа инвалидности с диагнозом ДЦП. В день трагедии она не пошла в школу по медицинским причинам.