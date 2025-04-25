В лесу под Верхним Уфалеем нашли живой пенсионерку, заблудившуюся 10 дней назад

В Челябинской области спасатели вывели из леса 69-летнюю жительницу Верхнего Уфалея, заблудившуюся 15 апреля. Обнаружить пенсионерку удалось вечером 24 апреля, сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Поиски пожилой жительницы Верхнего Уфалея продолжались девять суток силами спасателей, полиции, волонтером поисковых отрядов «Лиза Алерт», аварийно-спасательного подразделения «РМК-Поиск» и местных жителей. Лес в окрестностях Верхнего Уфалея прочесывали на внедорожниках и пешими группами, обследовали местную водную акваторию, запускали специальные беспилотники. 24 апреля в 21:20 живую потерявшую пенсионерку обнаружила группа «РМК-Поиск» в 6 км от города, выше станции «Иткуль». Горожанку доставили в Верхний Уфалей и передали врачам.