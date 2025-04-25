При крушении самолета полиции Таиланда погибли все шесть человек на борту

Число жертв крушения легкомоторного самолета Twin Otter в Таиланде увеличилось до шести. Об этом заявил представитель главного управления национальной полиции королевства Атчайон Крайтхонг. Ранее сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @TH_RTP Фото: @TH_RTP

Согласно заявлению, которое приводит Bangkok Post, инцидент произошел во время тренировочного полета воздушного судна национальной полиции Таиланда. Самолет должен был доставить нескольких парашютистов на учения в городе Хуахине.

На борту находились три пилота, два механика и авиаинженер, они являлись офицерами и сержантами полиции. При крушении выжил один человек, но от полученных травм он скончался по пути в больницу. Ведется расследование для выяснения причины крушения.

Воздушное судно разбилось в море в 100 метрах от пляжа Ча-Ам в Таиланде. Он расположен на юго-востоке страны, на побережье Сиамского залива. Расстояние до Бангкока составляет 150 км.