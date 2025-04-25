На Ставрополье разыскивают водителя «Приоры», сбившего ребенка

В Михайловске Шпаковского округа водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 9-летнего школьника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего ребенка, доставли в больницу с переломом голени, сообщают в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«ЧП произошло на улице Ишкова. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости водителя»,— следует из сообщения.

Правоохранительные органы ведут поиск нарушителя. За оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение водительских прав и административный арест.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Николай Аксенов