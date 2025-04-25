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Парламент Хакасии отложил сессию с отчетом о работе правительства республики

Президиум верховного совета Хакасии решил перенести дату очередной сессии республиканского парламента. Ранее предполагалось, что сессия состоится 30 апреля.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заседание президиума прошло 25 апреля. Основанием для переноса сессии названа необходимость изучить отчет правительства республики о работе в 2024 году. По данным пресс-службы верховного совета, документ поступил в парламент 22 апреля за пять минут до истечения отведенного на это срока.

«Отчет объемный. Даже беглое ознакомление вызывает вопросы. В полномочиях президиума верховного совета перенести рассмотрение этого вопроса на любую согласованную с главой дату. Тем более, что члены профильного комитета, который ведет это направление и готовит постановление, единогласно поддержали это предложение»,— процитировала пресс-служба первого вице-спикера Петра Воронина.

Валерий Лавский

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