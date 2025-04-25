В зоне специальной военной операции батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Киндер».

По словам «Киндера», использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, сопровождавшиеся ожогами и удушьем. «Фосфором засыпали нас очень много, много "трехсотых" (раненых.— "Ъ") было из-за фосфора. Ребята задыхались, жгло, блиндажи горели»,— сообщил военнослужащий.

«Киндер» отметил, что обстрелы фосфорными боеприпасами велись практически ежедневно — с применением около 30–40 ракет в сутки в течение примерно двух месяцев. Это свидетельствует о систематическом использовании данного оружия в ходе боевых действий.

Ранее в декабре 2024 года официальный представитель МИД России госпожа Мария Захарова заявила, что Москва располагает неопровержимыми доказательствами применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Она подчеркнула, что из-за неизбирательного характера поражения такой тип оружия запрещен Женевской конвенцией.