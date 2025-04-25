На ремонт 6 участков улиц в саратовском Пугачеве выделят дополнительные средства

Ряд районов Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина получат из регионального дорожного фонда дополнительные средства на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

Речь идет о Марксовском, Краснопартизанском и Пугачевском районах. Последнему из них достанется 30 млн руб.

Так, в Пугачеве специалисты отремонтируют шесть участков улиц. Их выбирали с учетом пожеланий жителей. Это улицы Набережная, Коммунистическая, Урицкого, Бубенца, Интернациональная, 1-й микрорайон. Общая протяженность всех шести участков этих улиц — 2,4 км.

Павел Фролов