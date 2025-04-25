Сочи вошел в топ направлений для спонтанных поездок

В апреле Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорта собрал 4% апрельских бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанной поездки заняла Москва. Столица России собрала 14% всех апрельских спонтанных бронирований. В городе путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на две ночи. В среднем ночь размещения обойдется туристу в 4,1 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок занял Санкт-Петербург, который собрал 9% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в апреле в среднем на две ночи. Одна ночь размещения в среднем стоит 3,4 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий в апреле. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Последнее место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Одна ночь размещения обойдется туристам в среднем в 2,2 тыс. руб.

Мария Удовик