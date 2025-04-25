Продажи автомобилей в Новосибирской области упали на 14% в первом квартале

В период с января по март 2025 года жители Новосибирской области приобрели на 14% меньше машин, чем за тот же период годом ранее, сообщает автомобильный портал «Дром». Подержанные автомобили потеряли 12% продаж, новые авто — 37%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Мы видим сильные падения продаж в 32% у некоторых моделей автомобилей, стоимостью 1-1,6 млн руб. Например, Honda Freed, Kia Sportage, Toyota Prius и другие. Также на 25% реже жители стали выбирать Nissan Teana, Nissan Murano, Mitsubishi Pajero и другие. Рост продаж за год показали некоторые модели дешевле 1 млн рублей — это Toyota Avensis (+33%), «Лада Веста» (+32%), «УАЗ Патриот» (+26)»,— отмечает аналитик «Дром» Сергей Лагурев.

По данным портала, средняя стоимость купленных машин в Новосибирской области в первом квартале упала на 9%, до 1,1 млн рублей. При этом объем предложения автомобилей в регионе составил более 150 тыс. объявлений. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей составляет 1,7 млн рублей. В топ-5 самых популярных у новосибирцев моделей вошли Toyota Corolla (средняя цена — 537 тыс. руб.), Toyota Camry (1,6 млн руб.), «Лада 2107» (158 тыс. руб.), «Лада 2114 Самара» (224 тыс. руб.) и Subaru Forester (1 млн руб.).

Михаил Кичанов