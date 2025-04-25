В Самаре вечером без света остались 56 домов и пять соцобъектов

Электричество отключалось в 56 многоквартирных жилых домах и пяти социально значимых объектах в Самаре вечером в четверг, 25 апреля. Сообщение о происшествии в Кировском районе города поступило на пульт оперативных служб в 21:28 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что здания остались без света из-за аварийного отключения подстанции на улице Ташкентской, 196. Кроме жилых домов электричество отключилось в указанном районе в двух школах и трех детсадах. Электроснабжение потребителей удалось восстановить к 22:30.

Георгий Портнов