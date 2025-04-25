Двоих похитителей пензенца отправили в колонию на 7 и 8 лет

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении двух местных жителей по уголовному делу о похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Организатор похищения получил восемь лет колонии особого режима. Также его оштрафовали на сумму свыше 130 тыс. руб. Соучастник получил семь лет колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, 26 декабря позапрошлого года фигурант решил похитить потерпевшего, чтобы выяснить отношения, касающиеся требования денег у его родственницы в счет возмещения ущерба, который был причинен машине потерпевшего в дорожной аварии. Организатор привлек к похищению своего знакомого, так как понимал, что мужчина может оказать активное сопротивление.

Когда фигуранты ехали на такси, они догнали автомобиль, в котором находился потерпевший, после чего насильно пересадили его на заднее сиденье своей машины и повезли в Нижний Ломов. Преступные действия пресекли полицейские, которые остановили транспортное средство в Нижнеломовском районе.

Павел Фролов