В Челябинске площадь Революции снова перекроют для репетиции парада Победы

Площадь Революции в Челябинске 25 апреля перекроют для пешеходов. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет, сообщает пресс-служба управления культуры мэрии.

Для пешеходов площадь закроют с 16:00 до 21:00. В это время здесь пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в торжественном построении войск в честь Дня Победы. Управление культуры просит горожан заранее планировать свой маршрут. Ранее улицу перекрывали для репетиции творческих коллективов 21 апреля и тренировки торжественного построения войск 23 апреля.

Виталина Ярховска