Ситуация не кредитна

Банки южных регионов России продолжают наращивать портфели по основным сегментам кредитования — совокупный рост год к году 15,1%. Однако конец прошлого года и начало этого отмечены существенным снижением выдачи кредитов как физическим, так и юридическим лицам. Регулятор объясняет эту тенденцию ужесточением проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политики. Тем не менее Краснодарский край продолжает оставаться в лидерах среди российских регионов как по общему размеру выданных в кредит сумм, так и по количественному показателю. Банки южных регионов отмечают тенденцию роста сбережений граждан — объем привлеченных банками средств граждан увеличился в ЮФО на 20,3%. По словам банкиров, тренд на сберегательную модель поведения населения сохранится и в этом году, также растет интерес инвестиций в золото.

Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По состоянию на 1 февраля 2025 года кредитный портфель физических и юридических лиц в Южном федеральном округе достиг 7,8 трлн руб., увеличившись по отношению к 1 февраля 2024 года на 15,1% (было 6,8 трлн руб.). Доля Краснодарского края в кредитном портфеле округа на начало февраля составила почти треть — 4,4 трлн руб. (+20,5% к аналогичной дате 2024-го). Кредитный портфель Республики Адыгея на указанную дату составил 137,7 млрд руб. (+16,2% год к году). Такие данные GUIDE предоставили в Южном ГУ Банка России.

Выросли в ЮФО и портфель физических лиц (на 1 февраля 2025 года — 3,4 трлн руб., +9% к февралю прошлого года), и ипотечный портфель (1,8 трлн руб., +10,8%), и портфель потребительских кредитов (1,6 трлн руб., +7%). Однако первые месяцы этого года показали падение выдачи кредитов физическим и юридическим лицам в сравнении с началом 2024-го. В целом по югу России за январь 2025 года было выдано в кредит 346,4 млрд руб., что на 27,61% меньше, чем в январе прошлого года. Чуть меньше половины всех выданных кредитов в ЮФО (156,4 млрд руб.) получили заемщики Краснодарского края. Снижение выдачи кредитов на Кубани по сравнению с январем 2024 года — 34%. В Адыгее за январь текущего года «физикам» и «юрикам» выдали кредиты на 6,3 млрд руб., что на 20,4% меньше, чем в январе 2024-го.

Объем кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам — резидентам За январь 2024 года, млн руб. За январь 2025 года, млн руб. Январь 2025 года к январю 2024 года, % Российская Федерация 6 311 868 5 593 148 –11,66 Южный федеральный округ 477 848 346 394 –27,61 Краснодарский край 236 770 156 353 –34,07 Республика Адыгея 7 745 6 280 –18,92 Северо-Кавказский федеральный округ 83 311 66 319 –20,40 Источник: данные Южного ГУ Банка России

Как отмечает заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, падение выдачи кредитов связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, сохранение которой необходимо для устойчивого замедления инфляции и возвращения ее в 2026 году к 4%. «В начале года экономическая активность немного замедлилась по сравнению с концом прошлого года. Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет на мягкую посадку, без резких колебаний. По прогнозу Банка России, рост ВВП в этом году составит 1–2%, в следующем — 0,5–1,5%»,— прокомментировал господин Гостев.

Регулятор ужесточает

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) констатируют, что период конца 2024-го — начала 2025 года ознаменовался снижением выдачи банковских кредитов по всем сегментам. Так, в четвертом квартале прошлого года объем выдачи потребительских кредитов в Краснодарском крае снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 46,5%, до 31,1 млрд руб. При этом Кубань в конце года находилась по выдаче кредитов на товары потребительского сектора на третьем месте в России — после Москвы (71 млрд руб.) и Московской области (46,8 млрд руб.).

В феврале этого года на Кубани банки выдали 50,1 тыс. кредитных карт, что на 48,8% меньше, чем в феврале 2024-го. Тем не менее регион продолжает находиться в тройке лидеров по данному показателю после Москвы (86,1 тыс. карт) и Московской области (67,5 тыс.), опережая Санкт-Петербург (46,7 тыс.) и Башкирию (34,6 тыс.).

«Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать прежде всего граждане с высоким показателем персонального кредитного рейтинга. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их показатель долговой нагрузки не должен превышать 50%»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Почти в два раза на Кубани сократилась выдача кредитов на покупку автомобилей. Так, в январе—феврале 2025 года в крае банки выдали автокредитов на 8,09 млрд руб., что на 46,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,22 млрд руб.). Это, по мнению господина Волкова, обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. «Помимо названных причин, снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким людям после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны»,— говорит эксперт.

Почти в два раза на Кубани сократилась выдача кредитов на покупку автомобилей. Так, в январе—феврале 2025 года в крае банки выдали автокредитов на 8,09 млрд руб., что на 46,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,22 млрд руб.)

Кредитный портфель физических и юридических лиц 1 февраля 2024 года, млн руб. 1 февраля 2025 года, млн руб. Прирост на 1 февраля 2025 года, % г/г Российская Федерация 98 397 189 111 237 940 +12,3 Южный федеральный округ 6 798 388 7 845 686 +15,1 Краснодарский край 3 643 576 4 404 858 +20,5 Республика Адыгея 118 482 137 728 +16,2 Северо-Кавказский федеральный округ 1 587 193 1 704 740 +7,3 Источник: данные Южного ГУ Банка России

Доля отказов по заявкам на получение POS-кредитов (товарных кредитов) в Краснодарском крае по состоянию на февраль 2025 года составила 85,3%. Это самый высокий показатель среди всех российских регионов. Чуть меньше доля отказов в Ростовской (84,5%) и Московской (83,9%) областях. Рост отказов по заявкам на POS-кредиты в крае составил по сравнению с февралем 2024 года 6,3 процентного пункта (п. п.). В целом по стране банки отказывают в предоставлении товарных кредитов в 84% случаев (рост за год на 5,5 п. п.). По мнению Алексея Волкова, это связано с политикой Банка России по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. В целом господин Волков отмечает общее сокращение спроса со стороны граждан в сегменте товарных кредитов.

Снижается и полная стоимость кредитов (ПСК). Так, в сегменте потребительского кредитования на февраль текущего года ПСК на Кубани составила 35,8%, снизившись по сравнению с январем на 2,2 п. п., в сегменте автокредитов — 24,7%. Во многом, по словам директора по маркетингу НБКИ, это стало следствием мер Банка России для приведения полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям.

«Регулятор разрешил кредиторам временно не ограничивать ПСК в первом квартале 2025 года. Очевидно, что банки воспользовались этим и скорректировали показатель, подтверждением чего и стало небольшое снижение ПСК по потребкредитам в феврале 2025 года после периода долгого роста. Поскольку рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, регулятор принял решение, что с 1 апреля текущего года банки могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме»,— прокомментировал Алексей Волков.

Банки делают прибыль

Несмотря на сложные экономические условия в 2024 году, финансовое состояние представленных в Южном федеральном округе банков остается стабильно устойчивым. Как рассказал «G» председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич, в прошлом году финансовая организация выдала юридическим лицам и ИП кредиты на 87,5 млрд руб., частным клиентам — на 13,3 млрд руб. Кроме того, за 2024 год банк выдал 2480 ипотек и 3886 потребкредитов. Работающие активы банка выросли на 7,9% и превысили 177 млрд руб., а привлеченные средства клиентов увеличились на 8,5% и на 1 января 2025 года составили 155 млрд руб. (вклады физических лиц и ИП достигли 126 млрд руб., прирост за год 12,8%). За 2024 год вклады физических лиц выросли на 11,6 млрд руб., или 12%, и на 1 января 2025 года составили 107,3 млрд руб.

По словам управляющего ВТБ в Краснодарском крае — вице-президента банка Сергея Кадакина, клиенты ВТБ на Кубани и в Адыгее отдают предпочтение сберегательной модели. «Портфель депозитов в 2024 году в этих регионах вырос в два раза, до рекордных 354 млрд руб. Количество вкладов и накопительных счетов жителей Кубани удвоилось по сравнению с 2023 годом. Общий объем вложений в инвестиционные продукты достиг 72 млрд руб. Это тоже значительный рост — за последний год более чем на 25%»,— говорит банкир.

Руководитель Абсолют-банка в Краснодаре Денис Демьяненко констатирует, что по итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации выросла на 17%, активы на 10,8% и достигли 289,2 млрд руб. Кредитный портфель банка увеличился на 10%, до 190 млрд руб. Средства клиентов выросли на 12,1%, до 230,7 млрд руб. Годовой прирост в корпоративном кредитном портфеле банка в Краснодаре составил почти 15%, рост выдачи банковских гарантий — до 30%.

В краснодарском отделении банка «Центр-инвест» сообщили, что наиболее востребованными продуктами кредитной организации в прошлом году были семейная ипотека и потребительские кредиты. Ипотечный портфель банка на 1 апреля 2025 года составил 68,9 млрд руб., портфель потребительских кредитов — 14,3 млрд руб., банковских вкладов — 66,7 млрд руб.

В 2025 году продолжится «время вкладчика»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Копить, а не тратить

По данным Южного ГУ Банка России, в Южном федеральном округе на 1 февраля объем привлеченных средств физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) составил 3,7 трлн руб. Это на 20,3% больше, чем на аналогичную дату 2024 года. В Краснодарском крае объем привлеченных банками средств граждан на начало февраля составил 1,6 трлн руб. (+22% год к году), в Адыгее — 51,2 млрд руб. (+31,2%).

По словам Сергея Кадакина, тренд на сберегательную модель поведения населения сохранится и в этом году. Сегодня, по его словам, люди предпочитают копить, а не тратить. Для этого, по мнению эксперта, есть все условия: высокая ключевая ставка подразумевает хорошую доходность по депозитам и дает возможность клиентам банков вложить свои средства под высокий процент.

«Наиболее популярными у клиентов в Краснодарском крае формами инвестиций были и остаются вклады, накопительные счета, а также программа долгосрочных сбережений. В 2025 году, уверен, к ним присоединятся инвестиции на более долгосрочные продукты — паевые инвестиционные фонды, обезличенные металлические счета, накопительное страхование жизни»,— говорит представитель ВТБ.

В банке «Центр-инвест» констатируют, что наиболее востребованы вклады, так как это наиболее безопасный и простой инструмент сохранения средств. «Клиенты стремятся зафиксировать высокие ставки на длительный период»,— говорят в кредитной организации.

Кредитный портфель физических лиц 1 февраля 2024 года, млн руб. 1 февраля 2025 года, млн руб. Прирост на 1 февраля 2025 года, % г/г Розничный кредитный портфель Российская Федерация 44 751 890 56 647 028 +25,8 Южный федеральный округ 3 072 555 3 708 086 +20,3 Краснодарский край 1 312 549 1 606 381 +22,0 Республика Адыгея 38 930 51 177 +31,2 Северо-Кавказский федеральный округ 722 365 860 018 +18,8 Портфель ипотечных кредитов Российская Федерация 44 751 890 56 647 028 +25,8 Южный федеральный округ 3 072 555 3 708 086 +20,3 Краснодарский край 1 312 549 1 606 381 +22,0 Республика Адыгея 38 930 51 177 +31,2 Северо-Кавказский федеральный округ 722 365 860 018 +18,8 Портфель потребительских кредитов Российская Федерация 44 751 890 56 647 028 +25,8 Южный федеральный округ 3 072 555 3 708 086 +20,3 Краснодарский край 1 312 549 1 606 381 +22,0 Республика Адыгея 38 930 51 177 +31,2 Северо-Кавказский федеральный округ 722 365 860 018 +18,8 Источник: данные Южного ГУ Банка России

Наиболее активно растущим направлением в Абсолют-банке в Краснодаре по итогам 2024 года стали банковские гарантии. Спрос на них, по словам Дениса Демьяненко, сохранится и в 2025 году. «В условиях высокой ключевой ставки кредитные ресурсы обходятся дорого, при этом привлечение ресурсов для реализации контрактов бизнесу необходимо. Одно из самых рабочих и доступных по стоимости решений — именно банковские гарантии на возврат аванса. Авансы заказчиков позволяют существенно удешевить стоимость денег для клиентов и получить их оперативно. Сумма аванса часто доходит до 70% от стоимости контракта. Наиболее востребованы банковские гарантии в пользу контрактов по госзаказу — 44-ФЗ и 223-ФЗ»,— рассказывает господин Демьяненко.

Также, по словам руководителя краснодарского Абсолют-банка, за 2024 год на 30% вырос рынок факторинга. Наибольший интерес, отмечает Денис Демьяненко, наблюдается к таким видам факторинга, как классический с регрессом и агентский. «На Кубани факторинг является инструментом финансирования преимущественно торговых предприятий, в первую очередь компаний, осуществляющих поставки в крупные торговые сети»,— говорит банкир.

В целом по рынку, отмечают эксперты, компании стали гораздо активнее использовать депозиты. Они, говорят собеседники «G», размещают на них временно свободные денежные средства, чтобы направлять полученный доход на операционную деятельность. В отличие от розничных депозитов, срок размещения денежных средств юридических лиц гораздо короче — в среднем от 14 дней до месяца. Тем не менее бизнес использует даже небольшие сроки, чтобы получить дополнительный процентный доход в условиях высоких ставок.

Продолжится «время вкладчика»

В 2025 году в банковской сфере сохранится негативное влияние высоких процентных ставок и регуляторных мер на динамику кредитного портфеля банков, что замедлит темпы роста экономики Краснодарского края, считают в банке «Кубань кредит». Тем не менее, по словам Александра Калинича, банковский сектор в текущем году останется в профиците ликвидности. В банке «Кубань кредит», отмечает собеседник «G», это обусловлено высоколиквидным портфелем ценных бумаг, который составляет порядка 20% в активах-нетто, и межбанковским кредитованием.

«Сложная экономическая ситуация, санкции и нестабильность в мировой экономике окажут негативное влияние в 2025 году на банковский бизнес. Снижение темпов кредитования, дорогие ресурсы, потеря части доходов, связанных с санкциями, рост операционных расходов вследствие высокого уровня инфляции приведут к снижению прибыли банковского сектора относительно 2024 года. Задача банка — использовать кризис как новые возможности для сохранения и наращивания клиентской базы, проявить гибкость в принятии решений для дальнейшего развития всех направлений банковских услуг»,— говорит господин Калинич.

По прогнозам ВТБ, в текущем году продолжится «время вкладчика». «И это даже несмотря на ожидания по снижению ключевой ставки во втором полугодии. Ставка маркетинговых предложений банков на вклады будет в диапазоне 19–22%, а интерес вкладчиков сместится с вкладов на накопительные счета»,— прогнозирует Сергей Кадакин.

Привлеченные средства физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) 1 февраля 2024 года, млн руб. 1 февраля 2025 года, млн руб. Прирост на 1 февраля 2025 года, % г/г Российская Федерация 44 751 890 56 647 028 +25,8 Южный федеральный округ 3 072 555 3 708 086 +20,3 Краснодарский край 1 312 549 1 606 381 +22,0 Республика Адыгея 38 930 51 177 +31,2 Северо-Кавказский федеральный округ 722 365 860 018 +18,8 Источник: данные Южного ГУ Банка России

По мнению представителей краснодарского отделения банка «Центр-инвест», в 2025 году будет спрос на выгодные программы ипотечного и потребительского кредитования, с честными ставками и отсутствием скрытых комиссий. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Высокие ставки с нами не навсегда. Ожидаем снижения ключевой ставки и оживления спроса на кредитование как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса»,— говорят в банке.

В Абсолют-банке прогнозируют, что в первую очередь в этом году будет востребована программа «Семейная ипотека». Уже сейчас на нее, по словам Дениса Демьяненко, приходится более 95% заявок по ипотеке. Оживление рынка ипотеки по стандартным программам, отмечает собеседник «G», начнется, когда ставка сократится до комфортного уровня — 14–16%.

«Розничные клиенты активно придерживаются сберегательной модели поведения. Поэтому пользуются спросом вклады и накопительные счета. При этом в феврале—марте наблюдалась тенденция к увеличению сроков размещения денежных средств. Если в конце прошлого года наиболее популярными были сроки три-шесть месяцев, то сейчас растет доля вкладов на шесть-девять месяцев. Мы прогнозируем, что клиенты будут выбирать вклады на 6–12 месяцев с целью зафиксировать высокую доходность на максимальный срок»,— говорит господин Демьяненко.

Кроме того, по его словам, растет интерес к инвестициям в золото, которое в прошлом году стало самым доходным финансовым активом, увеличив свою стоимость почти на 45%. В 2025 году стоимость золота, по данным аналитиков Абсолют-банка, также стабильно обновляет исторические рекорды, и нет предпосылок считать, что ценовой потолок этого драгметалла в ближайшее время будет достигнут.

Дмитрий Михеенко