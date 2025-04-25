ТПУ занял первую строку рейтинга RAEX по химтехнологиям и энергетике

Томский политехнический университет сохранил лидерство в двух областях предметного рейтинга вузов России, входящих в семейство «Три миссии университета», по версии Агентство RAEX. ТПУ признан лучшим по направлениям «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» и «химические технологии». Традиционно лидерами рейтингов RAEX становятся университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«В этом году вышли рейтинги по 35 направлениям — в списки лучших вошли 166 вузов из 40 регионов России. Рейтинги формировались на основе объективных данных»,— сообщили в RAEX. Среди направлений рейтинга — «биотехнологии и биоинженерия», «кораблестроение и водный транспорт», «машиностроение и робототехника», «политология и международные отношения», «филология и журналистика».

«Предметные рейтинги строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие»,— пояснили в ТПУ.

Томский политехнический университет — один из ведущих технических вузов страны. Основан в 1896 году. Стал первым инженерным вузом в азиатской части страны. ТПУ входит в топ-10 университетов России и топ-400 университетов мира.

Михаил Кичанов