В Кузбассе пройдет суд над экс-сотрудником «Ростелекома», обвиняемым во взятках

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин направил в суд дело бывшего начальника отдела обеспечения защиты гостайны регионального филиала ПАО «Ростелеком». Ему вменяется в вину два эпизода получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что с декабря 2023-го по октябрь 2024 года начальник отдела регионального филиала телекоммуникационной компании получал от учредителя ЧОПа взятки на общую сумму 800 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за заключение договоров на охрану объектов ПАО «Ростелеком» и неприменение штрафных санкций в случае нарушения условий соглашений. Во время передачи очередного транша 350 тыс. руб. возле кафе «У Петровича» подозреваемого задержали сотрудники УФСБ, в чьей разработке он находился.

Как рассказали в кузбасском управлении СКР, по ходатайству следствия суд заключил под стражу сотрудника телекоммуникационной компании и наложил арест на принадлежащее ему имущество стоимостью 2,8 млн руб.

Илья Николаев