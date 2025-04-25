Родители погибших от шантажа в социальных сетях детей провели пикет у штаб-квартиры Meta (признана экстремистской в РФ) в Нью-Йорке. Многие из пришедших подали иски против компании и других соцсетей, обвиняя их в смерти своих детей. Об этом сообщает Bloomberg.

«Meta (признана экстремистской в РФ) получает прибыль, а расплачиваются дети»,— сказано на плакатах участников пикета. По данным издания в акции приняли участие более 150 человек, многие принесли фото погибших детей.

Родители потребовали главу компании Марка Цукерберга принять срочные меры для лучшей защиты подростков в Интернете. Более 10 тыс. человек подписали открытое письмо с просьбой об этих изменениях, его оставили у дверей компании.

Они призвали Meta (признана экстремистской в РФ) внести три конкретных изменения в платформы: прекратить продвигать опасный контент для детей, не допустить использования платформ для сексуального насилия над детьми и обеспечить быструю и прозрачную поддержку молодым пользователям, которые сообщают о проблемном контенте.