Выставка захваченной на СВО военной техники откроется во Владивостоке

На центральной площади Владивостока пройдет выставка трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции.

«Это техника производства США, Турции, Швеции, Великобритании и Украины — подлинные трофеи специальной военной операции»,— говорится в сообщении Telegram-канала министерства культуры Приморского края.

Судя по фотографиям, речь идет о бронеавтомобилях и боевых машинах пехоты. Уточняется, что военная техника захвачена военнослужащими 5-й гвардейской Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии и 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты.

Экспозиция трофейной военной техники станет частью праздничных мероприятий во Владивостоке к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Алексей Чернышев, Владивосток