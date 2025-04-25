Givaudan запускает парфюмерную игру

Новая игра Guardians of Memories от швейцарской компании—производителя ароматов Givaudan вышла на платформе Roblox. Она создана с целью повышения осведомленности о создании парфюмерии среди представителей молодежи поколений Z и Альфа. История заключается в том, что жители выдуманной страны потеряли память, и аромат — их единственный способ ее вернуть. Игра интерактивная и обучающая: позволяет игрокам экспериментировать с составом духов, знакомит их с обонятельными ингредиентами — милыми персонажами, каждый из которых обладает своими особенностями, дает игроку задания, делится рецептами ароматов, формулами и обучающими материалами. Roblox — крупнейшая игровая платформа в мире, на которой ежедневно играют 90 млн человек.

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