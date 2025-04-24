Волге нужны не только «Метеоры»

Депутаты нижегородского заксобрания обсудили перспективы развития речных пассажирских перевозок компанией «Водолет», увеличивающей свой скоростной флот на подводных крыльях. Региональный оператор планово убыточен и субсидируется за счет бюджета, но бюджет Нижегородской области готов и впредь возмещать затраты ради социальной функции. По мнению депутатов, речные перевозки надо развивать и далее, за счет федеральных дотаций. Однако «Водолету» нужно и диверсифицировать свой флот. В том числе приобретать более экономичные суда с небольшой осадкой, которые смогут ходить по рекам ночью и в условиях непогоды, когда скоростные «Валдаи» или «Метеоры» не могут работать.

Другие регионы закупают в Нижегородской области «Метеоры», но флот нужен разный

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев в рамках «правительственного часа» рассказал областным депутатам об итогах и перспективах развития речного пассажирского транспорта. За пять лет работы регионального оператора «Водолет» судами на подводных крыльях было перевезено более 317 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями для речных перевозок стали Городец, Павлово и Макарьево, среди межрегиональных — Муром, Казань и Ярославль.

В прошлом году, по словам чиновника, рост пассажиропотока на маршрутах «Водолета» составил 53%, а загруженность скоростных судов достигла 80%.

«На некоторых маршрутах продажа билетов открылась до конца навигации, что позволяет людям заблаговременно планировать свои поездки», — сообщил Павел Саватеев. В этом году «Водолет» планирует перевезти 140 тыс. пассажиров в 12 регионах, расширив маршруты по Волге в Тольятти, Самару и в Пермь по Каме. Внутрирегиональные маршруты продлят до Дудина монастыря, Горбатова и Работок, но серьезной проблемой для работы судов на подводных крыльях станет низкий уровень воды в реках. Из-за малоснежной зимы Волга критически обмелела, последний раз такое явление наблюдалось в 1897 году, отметил министр.

«Водолет» продолжает закупки: весной были приобретены два судна на воздушной подушке для перевозок жителей в Лысковском и Воротынском округах с левобережья на правый берег круглый год. По программе льготного лизинга Минпромторга с 2026 года планируется закупить еще три «Метеора», два электросудна ПКС 40.2 и вспомогательный флот для дноуглубительных работ на реках у причалов. Для управления новыми пассажирскими судами придется переманивать и переучивать речников с грузового флота.

С ростом объемов перевозок «Водолета» растет и объем их субсидирования из областного бюджета: в этом году на возмещение операционных затрат судоходной компании выделен 191 млн руб. (плюс еще 113,6 млн на компенсацию лизинговых платежей).

При этом выручка оператора в прошлом году составила 130 млн руб. У депутатов это вызвало озабоченность: Евгений Бабаев спросил о самых убыточных маршрутах и мерах по снижению удельной доли бюджетных затрат.

«К сожалению, в целом это планово убыточная деятельность, и, наверное, она всегда будет субсидироваться. Вы же знаете, что перевозки — это социальная история. Мы для себя видим выход в работе с Федерацией (по увеличению федеральных компенсаций и сокращению доли областных.— «Ъ»). В прошлом году по проекту “Речные магистрали” мы получили 36 млн руб. от правительства РФ — Нижегородская область забрала большую часть субсидии среди трех участников. Но налоговыми отчислениями компания вернула в бюджет 69 млн, то есть эффективность есть», — пояснил министр Павел Саватеев.

В этом году регион претендует еще на 61 млн руб. поддержки от Федерации. В целом доля госсубсидий в структуре расходов «Водолета» с 2019 года снизилась с 60% до 48%, что свидетельствует «о правильном курсе», добавил чиновник.

По словам директора компании Никиты Итальянцева, самыми убыточными стали регулярные рейсы в Бор и Дзержинск, а самым прибыльным — маршрут к замку Шереметева в Юрино (но он также дотируется).

Депутаты приняли доклад к сведению. Спикер заксобрания Евгений Люлин отметил, что с 2019 года стремительный прогресс очевиден: как в географии речных пассажирских перевозок, так и в увеличении объемов строительства судов. «Каждый год мы расширяем маршруты. Самое главное, что развиваются водные перевозки в других регионах. Это дает новые возможности нашим судостроителям. Мы видим и увеличение финансовой поддержки со стороны правительства РФ. Без дотаций скоростные перевозки существовать не могут, учитывая их экономику и уровень доходов нашего населения», — отметил председатель.

По мнению депутата Рустама Досаева, возглавляющего Отраслевую судостроительную ассоциацию, для водного транспорта имеет смысл закупать и другие типы пассажирских судов. Например, теплоходы, имеющие меньшую осадку, чем суда на подводных крыльях. Они смогут по малым глубинам заходить и причаливать там, где бессилен скоростной флот.

Кроме того, такие суда более экономичны в эксплуатации, могут ходить в волну и в ночное время суток, когда скоростные «Метеоры» и «Валдаи» нельзя использовать, заключил депутат Досаев.

Роман Кряжев