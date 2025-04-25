«Монгол Шуудан», «Судьба человека» и открытие Платоновфеста

Май — переходный месяц в сфере культурных событий. С одной стороны, учреждения завершают сезоны или готовятся к их завершению, с другой — стартуют фестивальные программы, наступает время мероприятий под открытым небом. В этом месяце воронежцев и гостей города ждет закрытие творческого года в филармонии, рэп и рок-концерты, вероятно, последние театральные премьеры сезона и опен-эйры.

Фото: Андрей Парфенов

Константин Хачикян (12+)

Воронежская филармония // 3 мая 18:00

Константин Хачикян — яркий музыкант, известный пианист, регулярно выступает в Большом зале Московской консерватории, в Концертном зале Чайковского, в филармонии и других залах России. Он успешно гастролирует и за рубежом: его концерты проходили в Германии, Франции, Италии, Японии, Австралии и других странах. Лауреат многих профессиональных конкурсов. Константин Хачикян выступит солистом на концерте в Воронеже 3 мая. Ожидается исполнение концерта для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова и сюиты для оркестра №3 Петра Чайковского.

«Судьба человека» (16+)

Театр юного зрителя // 4, 6 мая 18:00

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Воронежском государственном театре юного зрителя имени С.Я. Маршака премьера — главный режиссер театра Максим Иванов поставил «Судьбу человека» по повести Михаила Шолохова. «Судьба одного человека предстает как настоящее житие главного героя повести — простого труженика, фронтового шофера Андрея Соколова, раскрывая перед читателями и зрителями притчу о судьбе человека, которому было предначертано пройти сложнейшие испытания и передать свою волю к жизни и несгибаемую силу духа будущим поколениям»,— напомнили в театре. Спектакль-притча создан к памятной юбилейной дате 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

«Монгол Шуудан» (16+)

Клуб 12 // 9 мая 19:00

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основанная в 1989 году группа отмечает 36-летие — и этому событию посвящен тур по городам России. «Монгол Шуудан» исполняет анархо-рок с элементами народного творчества, песни группы посвящены в основном событиям времен гражданской войны начала XX века в России. Их концерты — всегда яркие, заряженные мощной энергетикой шоу. Лидер коллектива, гитарист, вокалист и автор песен Валерий Скородед гарантирует: на выступлении будет «жарче, чем в аду».

«Хаски» (16+)

Arena Hall / Aura Night Club // 15 мая 19:30

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Известный рэпер Хаски едет в большой тур — впервые за последние три года. Согласно аннотации к концерту, он везет с собой большую сольную программу, «где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки». Хаски известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации.

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» (12+)

МТС Live Холл // 18 мая 19:00

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей группа «Ночные снайперы» привезет в Воронеж свои главные хиты: «Катастрофически», «31-я весна», «Рубеж», «Столица», «Морячок», «Розы» и другие. «Это будет большая рок-н-ролльная история и настоящий праздник. Лично за этим слежу и отвечаю за каждое движение по подготовке,— рассказывает лидер группы Диана Арбенина.— Музыка объединяет всех нас, ведь суть ее — любовь, которой, как известно, не может быть много. А еще, ребята, я прожила 50 лет и все больше убеждаюсь, что лейтмотив жизни человека прост: столько людей на планете, а нужен всего один. Вот об этом мы и будем петь».

Wildways (16+)

Ресторан Diesel // 24 мая 20:00

Фото: Wildways

Wildways — российская рок группа с невероятной энергетикой, очевидно, не зря заслужившая репутацию «самой дикой банды страны». Она была создана в 2009 году в Брянске на почве любви к андеграунду. Сегодня коллектив постоянно участвует в музыкальных фестивалях и регулярно ездит в туры. Зрителей ждет сочетание самых разных стилей, от поп-рока до тяжелого метала, драйв и фирменное шоу. Организаторы обещают, что со сцены можно будет услышать как проверенные временем хиты, так и новые треки.

«25/17» (16+)

МТС Live Холл // 24 мая 19:00

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Альбому «Русский подорожник» группы «25/17» исполнилось десять лет, и группа отметит этот юбилей в том числе и в Воронеже — большим концертом. Он должен был состояться в апреле, но перенесся на май. По мнению критиков, «Русский подорожник» — одна из лучших пластинок группы. «Именно здесь так отчетливо усилилось роковое звучание, закрепились народные мотивы, которые и сегодня так важны в их треках. Честные, прямые, близкие тексты, лирические или брутальные, задумчивые или жесткие — они не оставят равнодушными даже тех, кто далек от этого жанра»,— обещают организаторы.

«Битлз в джазе» (14+)

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 25 мая 18:00

Фото: пресс-служба

Ливерпульская четверка The Beatles — это целая эпоха, чье довольно мощное влияние на мировую культуру сложно переоценить. Их песни стали символами свободы, любви и перемен, вдохновляя миллионы людей по всему миру. Их узнают по первым нотам. Антон Жолондзь (скрипка), Андрей Дудченко (контрабас) и Дмитрий Колесников (фортепиано) предлагают открыть новые грани в этой музыке через призму джазовых аранжировок.

«Мельница» (12+)

Воронежский концертный зал // 27 мая 19:00

Фото: Александр Прытков

Фолк-рок-группа «Мельница» посетит Воронеж в рамках юбилейного тура в честь 25-летия коллектива. «Это не просто большое событие для группы, но и праздник для всех наших слушателей, поэтому и отмечать его мы будем вместе с вами!» — говорят музыканты. Они обещают, что программа будет включать все самые известные композиции: «Прогуляемся по музыкальным дорогам, где нам встретятся и древние кельты, и славяне, и Левант, и глубокий космос, в общем, сыграем для вас “древнюю музыку нового мира”!»

Закрытие сезона в филармонии (12+)

Воронежская филармония // 30 мая 19:00, 31 мая 18:00

В конце мая сезон в филармонии закрывается — до сентября. В этот раз на закрытии выступят лауреаты международных конкурсов — известный пианист Андрей Коробейников и меццо-сопрано Юлия Проняева, а также Тамбовский камерный хор им. С.В. Рахманинова под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Козлякова и Воронежский академический симфонический оркестр, которым дирижирует народный артист России Владимир Вербицкий. В программе — концерт для фортепиано с оркестром №2 Петра Чайковского и кантата «Александр Невский» для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра Сергея Прокофьева.

Фестиваль уличных театров (6+)

Парк «Алые паруса» // 31 мая 12:00

Фото: Андрей Парфёнов

31 мая в Воронеже стартует XIV международный Платоновский фестиваль искусств. Его откроет Фестиваль уличных театров. 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Самары, Нижнего Новгорода и Воронежа представят постановки под открытым небом. «Пластические спектакли с народными куклами, клоуны, фантастические фольклорные существа, авиаторы на старинном самолете, аттракционы, комедийно-лирические перфомансы с забавными декорациями и трюками, элементы настоящего карнавала по мотивам произведений Шекспира — зрителей ждет калейдоскоп жанров и форм площадного искусства»,— обещают организаторы.