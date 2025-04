Лужскую землю тянут за датские корни

Акционер АО «Гея» Игорь Манаев пытается через суд оспорить результаты торгов, проведенных в рамках банкротства его компании, по земельному участку в Лужском районе Ленинградской области. Территорию площадью около 1650 га за 77,8 млн рублей в начале ноября прошлого года приобрело ООО «Идаванг Луга», в уставном капитале которого 0,7% принадлежит датской свиноводческой компании Idavang A/S. По мнению истца, доля иностранцев в российском предприятии занижена за счет «фирм-прокладок» и «через косвенное участие» датчане владеют ООО «Идаванг Луга» на 100%. Попытку оспорить договор купли-продажи уже предпринимал несостоявшийся участник торгов, однако суд иск отклонил. Юристы полагают, что и в новом деле суд примет аналогичное решение.

В середине марта Игорь Манаев, акционер обанкротившегося АО «Гея», подал иск (есть в распоряжении «Ъ-СПб») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой признать сделку по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения компании «Идаванг Луга» недействительной.

Земля площадью 1650 га в сельском поселении Ям-Тесовское в Лужском районе Ленобласти ранее принадлежала АО «Гея». В середине ноября 2023 года компания решением Арбитражного суда (АС) по иску госкорпорации «ВЭБ РФ» была признана банкротом. Для погашения долга на продажу был выставлен земельный участок — торги состоялись в ноябре 2024 года. Единственным участником аукциона стало сельхозпредприятие «Идаванг Луга», предложив за землю 77,8 млн рублей. Компания занимается свиноводством и растениеводством.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит ООО «Нордрик-Инвест» (99,33%) и датской Idavang A/S (0,66%). Учредителем «Нордрик-Инвест» значится ООО «Идаванг Агро», совладельцы которого — уже известная Idavang A/S (3,07%) и еще одна компания из Дании, Rurik A/S (96,92%). Последняя также через одну компанию принадлежит Idavang A/S. Головная компания всех вышеперечисленных лиц — Sonaj Invest ApS из Дании. Генеральным директором «Идаванг Луга», «Идаванг Агро», «Нордрик-Инвест», а также ООО «Идаванг» значится Татьяна Шарыгина.