Лужскую землю тянут за датские корни

Акционер АО «Гея» Игорь Манаев пытается через суд оспорить результаты торгов, проведенных в рамках банкротства его компании, по земельному участку в Лужском районе Ленинградской области. Территорию площадью около 1650 га за 77,8 млн рублей в начале ноября прошлого года приобрело ООО «Идаванг Луга», в уставном капитале которого 0,7% принадлежит датской свиноводческой компании Idavang A/S. По мнению истца, доля иностранцев в российском предприятии занижена за счет «фирм-прокладок» и «через косвенное участие» датчане владеют ООО «Идаванг Луга» на 100%. Попытку оспорить договор купли-продажи уже предпринимал несостоявшийся участник торгов, однако суд иск отклонил. Юристы полагают, что и в новом деле суд примет аналогичное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В середине марта Игорь Манаев, акционер обанкротившегося АО «Гея», подал иск (есть в распоряжении «Ъ-СПб») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой признать сделку по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения компании «Идаванг Луга» недействительной.

Земля площадью 1650 га в сельском поселении Ям-Тесовское в Лужском районе Ленобласти ранее принадлежала АО «Гея». В середине ноября 2023 года компания решением Арбитражного суда (АС) по иску госкорпорации «ВЭБ РФ» была признана банкротом. Для погашения долга на продажу был выставлен земельный участок — торги состоялись в ноябре 2024 года. Единственным участником аукциона стало сельхозпредприятие «Идаванг Луга», предложив за землю 77,8 млн рублей. Компания занимается свиноводством и растениеводством.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит ООО «Нордрик-Инвест» (99,33%) и датской Idavang A/S (0,66%). Учредителем «Нордрик-Инвест» значится ООО «Идаванг Агро», совладельцы которого — уже известная Idavang A/S (3,07%) и еще одна компания из Дании, Rurik A/S (96,92%). Последняя также через одну компанию принадлежит Idavang A/S. Головная компания всех вышеперечисленных лиц — Sonaj Invest ApS из Дании. Генеральным директором «Идаванг Луга», «Идаванг Агро», «Нордрик-Инвест», а также ООО «Идаванг» значится Татьяна Шарыгина.

Именно датские корни компании стали причиной для иска. По мнению Игоря Манаева, договор купли-продажи заключен с нарушением законодательства РФ в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения. Истец, ссылаясь на Федеральный закон № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», отмечает, что компании, в уставном капитале которых доля иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, могут обладать участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.

«Формально для обхода положений законодательства о запрете владения иностранными лицами земель сельскохозяйственного назначения ООО "Идаванг Луга", используя фирму-прокладку ООО "Нордрик-Инвест", обошла ограничения, оставив в уставном капитале долю иностранного участия через Idavang A/S в размере 0,7%. При этом фактически доля составляет 100%»,— говорится в исковом заявлении. Кроме того, Игорь Манаев указывает, что, согласно Указу президента РФ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сделки с юрлицами из недружественных стран, среди которых Дания, можно проводить только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Указывая на эти моменты, Игорь Манаев просит суд признать договор купли-продажи недействительным.

«Если договор отменят, торги придется проводить заново. Придут разные интересанты, желающих поучаствовать было много, но торги как-то тихо проскочили, никто не успел заявиться. Те же датчане могут получить одобрение комиссии при Правительстве РФ, чтобы соблюсти требования указа президента, а также привлечь российского партнера на 50%, чтобы соблюсти требования №101-ФЗ, и тоже поучаствовать»,— комментирует мотивацию инициировать судебный процесс представитель Игоря Манаева.

В своем желании переиграть торги господин Манаев не первый. В рамках дела о банкротстве АО «Гея» аналогичный иск подавал несостоявшийся участник торгов Мушег Калачян. В феврале АС иск отклонил. В определении суда, опубликованном в начале марта, говорится: «ООО "Идаванг Луга" согласно сведениям ЕГРЮЛ является российским юрлицом», а доля участия иностранцев в уставном капитале российского предприятия составляет 0,6%, «что значительно меньше предусмотренных законом 50%». Исходя из этих фактов, суд пришел к выводу, что указанное общество соответствует требованиям ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» — сделка является законной.

В начале апреля прокуратура Ленобласти подала апелляционную жалобу на определение суда с просьбой пересмотреть решение по иску Мушега Калачяна. В тексте жалобы надзорное ведомство также ссылается на датские корни покупателя земли и замечает, что Дания внесена в перечень недружественных государств. Кроме того, прокуратура отмечает, что рыночная стоимость участка «существенно занижена»: на март 2024 года его кадастровая стоимость составляла 101,4 млн рублей. Надзорный орган 22 апреля также подал ходатайство о вступление в дело по иску Игоря Манаева.

«Ъ-СПб» отправил запрос на электронные почты датского холдинга, к моменту публикации материала компания комментарии не предоставила. На звонок по номеру, принадлежащему «Идаванг Луга» и «Идаванг Агро», также никто не ответил.

По мнению экспертов, оспорить сделку истцу будет непросто. «В этой норме важна буквальная формулировка. В статье ФЗ говорится лишь о прямом участии иностранных лиц в уставном капитале. По данному вопросу достаточно давно сформировалась обширная и устойчивая судебная практика (в том числе на уровне Верховного Суда РФ), когда суды признавали законным владение такими земельными участками юридическими лицами, в которых контроль полностью опосредованно принадлежал иностранцам (даже в тех случаях, когда очевидно корпоративная структура создавалась таким образом, чтобы обойти запрет). Аналогичной позиции придерживается и Росреестр в своих разъяснениях. В этой связи, вероятнее всего, данное дело может быть разрешено в таком же ключе, исходя из буквального толкования закона»,— объясняет руководитель Практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Казарин.

Управляющий партнер юридической компании 4R Group Михаил Бойцов также отмечает, что сделка не противоречит законодательству РФ. «Судебной практики немного, однако, схожее дело рассматривалось петербургской кассацией — и суд также не принял во внимание наличие "косвенного" иностранного участия. Полагаю, что в этом деле суды не отступят от описанной выше логики»,— дополняет юрист.

Мотивацию Игоря Манаева подать иск юристы объясняют стоимостью сделки. «В процедуре банкротства законный интерес участника / акционера компании-банкрота состоит в максимальном наполнении конкурсной массы, в продаже активов по максимальной цене. Возможно, акционер не согласился с ценой продажи»,— предполагает Михаил Бойцов.

Надежда Ярмула